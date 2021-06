Solo due difensori hanno fatto più gol di Hakimi all’Inter: la statistica

La statistica che riguarda l'esterno marocchino, sempre più vicino a lasciare i nerazzurri per approdare al PSG

Achraf Hakimi è sempre più vicino a lasciare l'Inter per approdare al PSG. Trattativa in chiusura, i nerazzurri sono pronti a salutare l'esterno marocchino dopo una sola stagione. Come riportato da Opta, "Achraf Hakimi ha segnato 7 reti nella Serie A 2020/21, solo due difensori dell’Inter hanno realizzato più gol in un singolo campionato: Giacinto Facchetti (10 nel 1965/66) e Marco Materazzi (10 nel 2006/07). Freccia".