Hakimi? Inzaghi sapeva dall’inizio. E su Lukaku tutta l’Inter convinta dell’operazione

Il tecnico ha firmato per l'Inter sapendo della partenza dell'esterno e poi si è fatto una ragione della cessione del belga

L'Inter ha perso due titolari importanti, due giocatori decisivi nell'ultima stagione. Ma coi soldi incassati ha sostituito le pedine in uscita e intende consegnare a Inzaghi una squadra competitiva per difendere il titolo.

"Firmando il suo contratto nerazzurro, Inzaghi sapeva bene che avrebbe visto correre Hakimi verso Parigi. Quando poi il Chelsea si è presentato da Lukaku con una borsa piena di sterline ha provato il possibile per evitare il peggio ma poi, d’accordo con la società, se n’è fatto una ragione. Anzi, l’Inter tutta si è convinta che con buone idee e i denari arrivati dall’Inghilterra si poteva sostituire il totem belga e spingersi perfino più in là: grazie al trasferimento di Lukaku, è stata infatti colta immediatamente la possibilità di aggiungere pure Denzel Dumfries, l’esterno da sempre preferito per sostituire Achraf", riporta La Gazzetta dello Sport.