Pedullà – Hakimi, si chiude per domani e poi le visite. Il Real ha mantenuto una promessa

Se ne parla da ore: per Hakimi mancano solo dettagli. L’affare è delineato e chiuso, mancano le ultime pratiche burocratiche. Si conta di fare tutto entro domani, come spiega Pedullà. Sistemati gli ultimi particolari si penserà alle visite mediche. Il Real Madrid ha detto sì ad una proposta di 40 mln + 5 di bonus e ha mantenuto la parola data al giocatore al quale aveva promesso che avrebbe potuto scegliere la sua nuova destinazione. “Per l’Inter, invece, il gioco vale la candela: Hakimi è perfetto nel 3-5-2, soprattutto nel suo ruolo ce ne sono pochi come lui. Quindi l’ideale per consentire l’apertura di un ciclo su quella fascia che ha bisogno di specialisti all’altezza”, si legge sul sito del noto giornalista.

(Fonte: alfredopedulla.com)