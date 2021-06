In Francia: “Hakimi, Psg fiducioso di chiudere entro il weekend: i dettagli”

Arrivano conferme anche dalla Francia: l'esterno marocchino si avvicina sempre di più al Paris Saint-Germain

In Francia arrivano conferme in merito all'indiscrezione raccontata ieri da Alfredo Pedullà: il Paris Saint-Germain è sempre più vicino ad Achraf Hakimi. Secondo quanto si legge su FootMercato, infatti, il club francese è molto fiducioso di chiudere l'operazione entro il fine settimana, essendosi avvicinato sempre di più alla cifra richiesta dall'Inter, avendo superato la soglia dei 70 milioni di euro nei giorni scorsi. Il portale racconta anche come già un anno fa il Psg aveva tentato un approccio per l'esterno, ma mancava la liquidità necessaria: ora però la situazione è cambiata, anche grazie all'accordo raggiunto con la società parigina per un quinquennale a circa 10 milioni di euro a stagione.