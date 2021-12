Hakimi: “Il Psg ha fatto un grande sforzo per prendermi: devo dare tutto”

Le parole dell'ex Inter: "È vero che ho iniziato abbastanza bene, ma penso di poter fare ancora meglio. C'è ancora tanto da lavorare"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi , ex esterno dell'Inter oggi nel club francese, ha parlato così del suo primo periodo nella capitale francese: "È vero che ho iniziato abbastanza bene, ma penso di poter fare ancora meglio. C'è ancora tanto da lavorare, da migliorare, per capirsi in campo. Penso che a poco a poco andrà meglio. Ho già giocato nelle difese a 4 o 5 e per me non cambia molto perché sono prima di tutto un difensore. Se ho la possibilità di attaccare, mi diverto.

Ma la verità è che penso prima a difendere e poi ad attaccare. Non pensavo di giocare così tanto, sapevo di arrivare in un club che aveva fatto uno sforzo significativo per potermi prendere, quindi devo dare tutto. Pochettino è anche quello che mi ha fatto venire, si fida di me. È normale volerglielo restituire in campo. Tutti i miei compagni di squadra mi hanno fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno e sono molto grato. Sento che siamo qui per cercare di aiutarci a vicenda e dare il meglio di noi stessi per la squadra. Lavoriamo tutti insieme per la squadra e per il club".