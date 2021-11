ESPN – Top 10 terzini destri: Hakimi il primo. Ma c’è anche Dumfries

Stilata dal noto canale la classifica dei migliori terzini destri della scorsa stagione: spazio anche al terzino nerazzurro

Eva A. Provenzano

Per il sesto anno consecutivo, ESPN ha stilato la sua classifica dei migliori giocatori della stagione. 77 esperti hanno effettuato selezioni da un elenco di oltre 300 giocatori e manager. E sono stati scelti dieci giocatori per ruolo. Nella classifica dei terzini destri migliori al mondo, per il canale c'è una vecchia conoscenza dell'Inter, al primo posto, Achraf Hakimi, ora al PSG. Ma c'è stato anche spazio per una nuova conoscenza nerazzurra: Denzel Dumfries che rientra nella top 10. Nelle nostre schede i dieci giocatori scelti, dalla nona alla prima posizione.

DECIMO POSTO — Benjamin Pavard: 25 anni (Francia), Bayern Monaco.

NONO POSTO — Cesar Azpilicueta, 32 anni (Spagna), Chelsea

OTTAVO POSTO — Denzel Dumfries, 25 anni (Olanda), Inter

Il giocatore 25enne dell'Inter "ha ricevuto tanti elogi durante lo scorso Europeo e ha anche segnato due gol. Non ha ancora rivendicato uno status da titolare in nerazzurro dopo l'arrivo dal PSV per 12.5 mln. È un esterno coraggioso, entusiasta, supporta l'attacco in avanti in maniera implacabile. Dumfries offre un numero elevato di cross. Nelle gare dell'Europeo contro Ucraina e Austria è riuscito ad attirare l'attenzione dell'Inter", si legge nelle motivazioni del quotidiano spagnolo.

SETTIMO POSTO — Kieran Trippier, 31 anni (Inghilterra), Atletico Madrid

SESTO POSTO — Jesus Navas, 36 anni (Spagna), Siviglia

QUINTO POSTO — Kyle Walker, 31 anni (Inghilterra), Manchester City

QUARTO POSTO — Reece James, 21 anni (Inghilterra), Chelsea

TERZO POSTO — Joao Cancelo, 27 anni (Portogallo), Manchester City

SECONDO POSTO — Trent Alexander-Arnold, 23 anni (Inghilterra), Liverpool

PRIMO POSTO — Achraf Hakimi, 23 anni (Marocco), PSG

Dell'ex terzino dell'Inter, primo in questa classifica, ESPN scrive: "Si è dimostrato l'ala destra perfetta della squadra di Antonio Conte, vincitrice dello scudetto. Proprio come con il Borussia Dortmund in precedenza, il nazionale marocchino - che può anche giocare a sinistra - è stato una presenza incontenibile, è stato una minaccia offensiva costante con le sue forti capacità di corsa e dribbling da ala. Ha segnato ben sette gol in campionato con la formazione nerazzurra e ha iniziato la sua carriera in Ligue 1 in modo impressionante dopo la cessione per 60 mln avvenuta in estate. Il suo momento migliore l'impatto al PSG: doppietta nella gara contro il Metz finita due a uno, con il gol vittoria segnato al 95esimo, nella gara di settembre.

(Fonte: ESPN)