Qatar2022, Marocco bloccato in Guinea. Hakimi: “Siamo rientrati, giornata intensa”

Durante un colpo di stato la Nazionale marocchina è rimasta bloccata in albergo ed è riuscita a lasciare il Paese solo in serata

Eva A. Provenzano

Mentre in Guinea veniva messo in atto un colpo di stato, l'ex Inter Achraf Hakimi e i compagni della Nazionale marocchina sono rimasti per ora bloccati, e blindati, in albergo. Lì si doveva giocare oggi la sfida contro la Nazionale della Nuova Guinea, ma la gara è stata ovviamente rinviata dopo quanto accaduto nel Paese.

Dopo diverse ore chiusi in hotel, mentre fuori si sentivano gli spari, il Marocco è riuscito ad imbarcarsi e lasciare la Nuova Guinea in serata. Tanti i messaggi arrivati all'esterno del PSG sui social e per quelli ha ringraziato i suoi follower con un messaggio.

"Grazie a tutti - ha scritto in spagnolo e in inglese - per i messaggi e l'appoggio dopo un giorno molto intenso. Però grazie a Dio siamo sani e salvi in Marocco". Così ha rassicurato tutti i connazionali in pensiero per la loro Nazionale.