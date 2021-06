Hakimi-Psg? Silenzio da Milano. I francesi hanno tempo fino a domani per Florenzi

Non ci sono novità per Hakimi, dopo l'offerta di 60 milioni del Psg e la richiesta di 80 dell'Inter le parti non si sono riaggiornate

Andrea Della Sala

Non ci sono novità per Hakimi, dopo l'offerta di 60 milioni del Psg e la richiesta di 80 dell'Inter le parti non si sono riaggiornate. Il club francese, intanto, deve anche decidere il futuro di Florenzi, come ricorda La Gazzetta dello Sport:

Il Psg è sempre in attesa di segnali dall’Inter, dopo l’offerta da 60 milioni di euro, bonus inclusi, per il terzino destro Hakimi. Ma i tempi stringono, perché domani scadono i termini del riscatto di Florenzi, prestato una stagione dalla Roma. E con il silenzio radio da Milano, il club dell’emiro del Qatar deve soppesare alternative, inclusa quella di continuare eventualmente con l’azzurro.