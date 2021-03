Inter, attenta: Hakimi nuovo sogno di mercato del Chelsea. Assalto in estate?

L'esterno marocchino, già 6 gol e 5 assist messi a referto in campionato, è finito nel mirino del club londinese

Achraf Hakimi sta ampiamente rispettando le attese di inizio stagione: l'esterno marocchino, grande colpo dello scorso mercato estivo dell'Inter, in poco tempo si è trasformato in un'arma devastante per il gioco di Antonio Conte, giustificando a suon di prestazioni di altissimo livello il suo acquisto milionario. I suoi numeri (già 6 gol e 5 assist messi a referto in campionato) e il suo rendimento da top assoluto hanno fatto drizzare le antenne a numerosi top club, con l'Inter che deve ancora al pagamento del suo trasferimento.