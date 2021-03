CdS – Inter congelata: c’erano i soldi per la rata di Hakimi ma…

Nel focus sulla trimestrale di Inter Media il quotidiano prova a far chiarezza sul momento societario che sta attraversando il club nerazzurro

Il bilancio trimestrale di Inter Media pubblicato lo scorso venerdì era stato occasione per ribadire che Suning avrebbe rispettato gli impegni presi con l'Inter. Il Corriere dello Sport di oggi prova a far chiarezza sul documento: "La situazione è nebulosa. La gestione del club, di fatto, congelata nell’ordinaria amministrazione. Dalla trimestrale si evince che gli amministratori, temendo legittimamente di finire coinvolti in responsabilità verso i creditori (con una situazione finanziaria traballante e l’azionista che non sembra in grado di dare supporto finanziario al club) hanno messo in folle".