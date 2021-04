Inter-Verona, assist di Hakimi. La sua Nazionale si vanta: “Nostra stella continua a brillare”

Il giocatore ha fornito il passaggio giusto a Darmian per il gol dell'uno a zero che vale tre punti pesanti in chiave scudetto

Eva A. Provenzano

L'assist contro il Verona è stato decisivo. E la Nazionale marocchina, la sua, se ne vanta. Hakimiha messo Darmianin condizione di segnare il gol vittoria che vale tre punti pesanti in chiave scudetto e la Federazione in un tweet gli ha ha fatto i complimenti sottolineando il valore di quanto ha fatto in campo.

"Autore di una performance clamorosa contro l'Hellas nella gara di oggi. Achraf Hakimi ha fatto un assist ed è stato scelto come migliore in campo della partita. La nostra stella continua a brillare", si legge nel tweet nel quale viene taggata la Serie A.