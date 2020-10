Sky – Hakimi dato positivo dall’UEFA perché valori al limite. Attesa per i documenti dell’Ats

Mancano poche ore dal fischio d’inizio di Genoa-Inter. A tenere banco è la questione Hakimi. Il giocatore era risultato positivo al covid19 prima della gara col Dortmund. Ora è tornato disponibile in virtù di due tamponi consecutivi negativi. Mancano ancora le documentazioni per essere a disposizione per la gara delle 18. A Skysport hanno spiegato: “Aveva fatto il tampone a 24 ore dalla gara contro il Borussia ed era risultato negativo al tampone. Poi i valori sono stati rivisti dall’Istituto dell’UEFA che cura la procedura dei test e i valori del marocchino sono stati ritenuti al limite e per questo è stata data la positività al tampone. Il giocatore però è tornato negativo al virus e torna a disposizione. Ci sarà sicuramente per la partita di Champions contro lo Shakthar”.

Eriksen aspetta una conferma nella posizione di trequartista. Brozovic e Vidal favoriti in mezzo al campo, ma potrebbe trovare spazio anche Barella. Dietro ballottaggio Ranocchia-De Vrij.

(Fonte: SS24)