Dopo il tampone negativo di ieri, anche quello di oggi ha avuto lo stesso esito per Hakimi. L’esterno dell’Inter, ricevuto il responso, è partito subito in direzione Genova dove raggiungerà il resto della squadra per la trasferta del Marassi contro i rossoblù. Sui social ha voluto esprimere tutta la sua felicità per l’epilogo tramite un ruggito: “I’m back”.