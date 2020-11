Inter, Hakimi in campo col Marocco: il nerazzurro titolare contro la Rep. Centrafricana

Sospiro di sollievo per l’Inter. Dopo la paura per la botta ricevuta in avvio di ripresa venerdì scorso, nella gara terminata 4-1 per il Marocco, Achraf Hakimi è già tornato in campo.

Il laterale nerazzurro è in campo nella gara di ritorno valida per il Gruppo E di qualificazione alla Coppa d’Africa 2022 contro la Repubblica Centrafricana. Hakimi ha recuperato, dopo l’uscita al 60′ dell’ultimo match, ed è stato riproposto subito titolare dal ct dei ‘Leoni dell’Atlante’ Halilhodzic.