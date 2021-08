Ex Inter, vice ct Marocco: “Hakimi? Almeno 10 assist per Neymar-Mbappé”

Le parole dell'allenatore che lavora con l'ex interista in Nazionale. Così ha spiegato come giocherà Achraf nel club francese

Secondo Mustapha Hadji, vice allenatore del Marocco, il PSG può essere il club ideale per Hakimi . Ieri l'ex calciatore dell'Inter ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia del club parigino ed è arrivata una sconfitta. La Supercoppa di Francia è stata vinta dal Lille per 1-0.

«Hakimi può portare molto in fase offensiva. Ha bisogno di spazi. E ne avrà con giocatori come Mbappé, Neymar o Di Maria. Lo libereranno, potrà inserirsi dalle retrovie e andare lontano con la sua velocità, la sua abilità sotto porta, la sua imprevedibilità. Se sta bene è un incubo per l'avversario. Come freccia sulla destra può essere bravissimo, l'allenatore può sfruttare al massimo tutto il suo potenziale. Dopo un periodo di adattamento, credo possa dare almeno dieci assist a Mbappé e Neymar", ha detto il tecnico a L'Equipe.