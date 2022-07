Hamsik: “Dybala al Napoli? E’ un fuoriclasse, sarebbe un colpo importante”

Le parole dell'ex azzurro: "Dybala? È un fuoriclasse e se viene uno come lui non dispiace a nessuno. È un calciatore con grandi piedi che fa anche tanti gol"

Intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha parlato così della possibilità di vedere Paulo Dybala in azzurro: "È un fuoriclasse e se viene uno come lui non dispiace a nessuno. È un calciatore con grandi piedi che fa anche tanti gol, sarebbe un colpo importante per il Napoli. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia vita calcistica è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso.