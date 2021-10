Soccerment sull’Inter: “Handanovic para più di quanto sia lecito aspettarsi. Dzeko…”

L'edizione odierna di Repubblica riporta l'analisi di Soccerment che ha confrontato le prime 7 giornate delle ultime due annate dell'Inter

"Dzeko segna più di quanto dovrebbe. Handanovic non è un peso, anzi. E Dumfries difende meglio di Hakimi". Apre così l'articolo di Repubblica in merito all'analisi del gioco dell'Inter fatta da Soccerment che, scandagliato variabili come expected goals (XG, gol attesi) e expected goal against (probabili gol subiti) è arrivata a conclusioni per certi versi inaspettate.

L'Inter di Inzaghi crea 3.14 occasioni a partita e ha una media di XG di 2.44, contro i 2.09 dell'Inter di Antonio Conte. E, a sorpresa, cambia anche il giudizio su Handanovic: "Se il calcio fosse una scienza esatta, governata da algoritmi, l’Inter in questo campionato avrebbe incassato in media 1,39 reti a partita, per la facilità con cui permette agli avversari di calciare da posizione critica, mentre nei fatti in sette gare ne ha presi otto: 1.14 a match. «Il portiere ha parato più di quanto fosse lecito aspettarsi», analizza Aldo Comi, fondatore e ad di Soccerment. Con Conte allo stesso punto della stagione di gol ne aveva presi undici, 1.57 a gara, ma il dato di XGA diceva che le occasioni avverse erano state poche, 1.03. Una previsione in linea con i gol effettivamente incassati a fine campionato: 35 in 38 gare", spiega nel dettaglio Repubblica.