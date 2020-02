L’assenza di Handanovic ha pesato più di quanto si possa pensare nella gara con la Lazio? Fabrizio Biasin dice la sua sul capitano nerazzurro: “L’estremo difensore è forte per quel che fa in porta, ovvio, ma anche per la sicurezza che dà agli altri. Ogni anno, a conti fatti, porta punti da solo. E c’era chi lo massacrava…“. Tanti i tifosi nerazzurri che hanno parlato del peso della sua assenza nella gara contro i biancocelesti.