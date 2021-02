La Gazzetta su Handanovic: “Capitano per motivi evidenti. Samir diventato intoccabile perché…”

Samir Handanovic festeggerà contro la Lazio la presenza numero 500 in Serie A: la Gazzetta lo celebra così

Samir Handanovic è pronto ad entrare nel club dei 500: il portiere dell'Inter, infatti, con la Lazio totalizzerà la 500° presenza in Serie A, agganciando Ferrara al 15° posto della classifica all-time di presenze. Un grande riconoscimento per l'estremo difensore sloveno che taglierà il traguardo con la fascia da capitano.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, la fascia per Handanovic è "un simbolo che la società ha voluto che finisse sul suo braccio nel momento più tormentato della storia recente, quando in piena gestione Spalletti l’Inter fu travolta dal “caso Icardi”. Nessuno più di Handanovic poteva rappresentare il giocatore di riferimento, l’esempio di professionalità e cultura del lavoro. Mai una parola fuori posto o uno spiffero sulla vita privata, mai un’uscita sopra le righe che potesse mettere in imbarazzo il club".