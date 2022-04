Inter, cauto ottimismo per Handanovic: oggi il test. Ok Gosens, Vidal e Caicedo

Per la sfida contro l'Udinese, il tecnico dell'Inter Inzaghi potrebbe avere a disposizione anche gli ultimi assenti

Andrea Della Sala

Dopo la pesante sconfitta in casa del Bologna, l'Inter è pronta a ripartire e soprattutto a reagire. La squadra di Inzaghi sarà ospite dell'Udinese, una delle squadre più in forma del campionato. Il tecnico sta valutando le condizioni degli acciaccati e oggi prenderà una decisione su tutti, Handanovic in primis.

"Cauto ottimismo, Handanovic sta meglio, ma anche ieri si è limitato a lavorare a parte. Ad ogni modo, è fondamentale che si senta sicuro, che non abbia condizionamenti nei movimenti, soprattutto quando si tratta di girarsi. Altrimenti il suo impiego finirebbe per essere rischioso. Certo la situazione è delicata dopo quanto successo al Dall’Ara. Non dovesse farcela il numero uno sloveno toccherebbe di nuovo a Radu? A rigor di logica sì, ma scenderebbe in campo con un vero e proprio macigno sulle spalle, visto che un errore del genere è molto complicato da archiviare e mettere da parte", spiega il Corriere dello Sport.

"Sempre oggi, si capirà anche se Gosens possa tornare a disposizione. Il tedesco ha ormai smaltito l’affaticamento muscolare, ieri ha lavorato con maggiore intensità, ma occorre che ritorni in gruppo per verificare le sue condizioni. Nessun dubbio, come già assodato, per Vidal. La distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa Italia è ormai un ricordo e, quindi, il cileno prenota un posto a centrocampo, visto che occorre sostituire lo squalificato Calhanoglu. Per concludere il capitolo dei rientri, per il Friuli partirà anche Caicedo", aggiunge il quotidiano.