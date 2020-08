TS – Inter, Handanovic torna decisivo: Getafe murato, Conte ringrazi Spalletti perchè…

Uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter sul Getafe è Samir Handanovic: il capitano nerazzurro è stato decisivo dopo pochi secondi con una grande risposta sul colpo di testa di Mata, e nella ripresa ha ipnotizzato dal dischetto Molina, che ha calciato a lato il rigore del possibile 1-1. Tuttosport, inoltre, sottolinea un altro miglioramento dello sloveno: “Riecco San Samir Handanovic. Non per 90 minuti, ma per alcuni lampi, tre, ma decisivi. […] Sempre presente. Innanzitutto con i piedi: qui Antonio Conte deve dire grazie al biennio di Luciano Spalletti. Prima Handanovic con i piedi non era un granché e molto spesso dai suoi rinvii nascevano azioni pericolose per gli avversari. Adesso il capitano è una sicurezza dietro, un uomo in più nella costruzione del gioco: ieri sera ha giocato 56 palloni, quarto dell’Inter (82 Bastoni, 78 Godin e 66 De Vrij), più dei centrocampisti. […] E ieri sera l’Inter non ha subito gol per la quinta partita consecutiva, la sesta nelle ultime sette gare giocate“.