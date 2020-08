Inter, talismano Handanovic: ancora decisivo, il dato sui rigori in Europa è impressionante

Un talismano vero, decisivo ancora una volta. Avere un rigore contro in Europa League, con Handanovic in porta, per l’Inter vuol dire… salvarsi.

Come riportato da Opta, infatti, il dato che riguarda il portierone nerazzurro è impressionante: su 4 rigori affrontati in campo internazionale nella vecchia Coppa UEFA, infatti, lo sloveno non ha mai subito gol. Tre parati, più quello contro il Getafe calciato fuori da Jorge Molina, incerto di fronte alla freddezza di Handanovic, capace di restare in piedi fino all’ultimo. L’Inter, dopo lo spavento, si è salvata anche grazie al suo numero 1. Ipnotico e decisivo nella qualificazione ai quarti di finale.