Inter, valutazioni in porta. “Non solo Handanovic, anche Cordaz in dubbio. E occhio a…”

Ieri l'Inter ha saluto Skriniar, D'Ambrosio e Gagliardini ma non Handanovic, anche se il suo futuro in nerazzurro non è certo

In attesa di capire cosa accadrà con Onana nelle prossime ore, in casa Inter ci si interroga anche su Samir Handanovic. Ieri i nerazzurri hanno salutato Gagliardini, Skriniar e D'Ambrosio, tre che erano a scadenza.

"Non sono arrivati i comunicati di addio di De Vrij (rinnoverà per due stagioni), Cordaz (sarà ancora il terzo?) e soprattutto Handanovic: il suo futuro passa evidentemente da chi sarà il nuovo titolare", spiega infatti Tuttosport che poi fa il nome di Audero come potenziale vice, qualora Handanovic non restasse in nerazzurro.