Handanovic, dal corteggiamento del Barcellona al ruolo ottenuto all’Inter

Il portiere sloveno ha avuto la possibilità di cambiare aria, ma è rimasto ed è diventato un simbolo nerazzurro

Nelle ultime uscite stagionali dell'Inter si è rivisto anche il "vecchio" Handanovic: il portiere sloveno, più volte criticato nel corso della stagione, è tornato ad alti livelli a suon di grandi parate. Il Corriere dello Sport ricorda come in passato abbia avuto la possibilità di cambiare aria, prima di diventare un simbolo nerazzurro:

"In passato c'è stato pure un corteggiamento del Barcellona e, si dice, anche del Manchester City. Non se n'è fatto nulla. [...] Nel frattempo è diventato anche capitano. Giusto due anni fa ha preso il posto del degradato Icardi. Fu una scelta obbligata alla luce di quello che stava accadendo nello spogliatoio, ma la fascia è finita sul braccio più meritevole. E non solo per questioni di anzianità, ma anche per quella che può essere definita leadership morale. Dopo aver attraversato tre proprietà differenti, con una struttura societaria che si è completamente rivoluzionata, dopo aver visto sedere in panchina ben 8 allenatori diversi, senza parlare poi delle decine di compagni con cui ha diviso lo spogliatoio, Handanovic è diventato un punto di riferimento, una coscienza critica, sempre pronto a mettere la faccia anche nei momenti più difficili".