Handanovic: “Subito voltare pagina. Creiamo molto, tra le cose negative c’è che…”

Samir Handanovic a Inter TV dopo la sconfitta nel derby: “Io non voglio parlare tanto di sfortuna, abbiamo avuto tante occasioni e ci serviva un pizzico di cattiveria in più per realizzarle. Noi la nostra prestazione l’abbiamo fatta, anche molto bene. Abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo la partita è finita come non doveva finire. Dobbiamo subito voltare pagina, pensare a mercoledì che ci aspetta una partita tosta. C’è sicuramente delusione ma si va avanti. C’è un blocco di sette partite, bisogna guardare avanti. Tra le cose positive c’è che creiamo tanti e siamo molto offensivi. Tra le cose negative invece c’è che prendiamo due gol a partita, per mancanza di equilibrio. Loro non hanno fatto tanto stasera ma hanno raccolto tanto. Su quello dobbiamo fare attenzione”.

(Inter TV)