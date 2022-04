Handanovic-Inter, due i temi da discutere per il rinnovo: “Ma priorità a Samir”

Anche il Corriere dello Sport riporta aggiornamenti in merito alle discussioni per il rinnovo di Samir Handanovic

Anche il Corriere dello Sport riporta aggiornamenti in merito alle discussioni per il rinnovo di Samir Handanovic. "Con Handanovic un contatto la scorsa settimana c'è stato. Esito? Il portiere ha chiesto un biennale, l'Inter ha offerto un anno. Lo scoglio maggiore da superare è quello della durata, ma c'è un po' di differenza pure sull'ingaggio. A Samir sarà data la priorità e al momento non verranno allacciate trattative con portieri potenzialmente a parametro zero già proposti (Ospina e Strakosha)", ha spiegato il quotidiano.