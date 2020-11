Handanovic: “Il Real ha vinto per errori nostri. La speranza? C’è sempre ma la situazione…”

“La partita è iniziata subito male con il rigore e poi con l’espulsione. Ce l’abbiamo messa tutta, rischiando qualcosa ma quando siamo rimasti senza un uomo è diventato tutto più difficile. Purtroppo facciamo degli errori e siamo stati punti per questi errori. Il Real oggi ha vinto per gli errori nostri. Reazione? Abbiamo sempre provato a giocare, un uomo in meno si sente. Squadre che sanno gestire la palla ti fanno spendere energie. noi ci abbiamo provato. La speranza c’è sempre, ma la situazione non è delle migliori”. Con queste parole Samir Handanovic ha commentato l’amara sconfitta a San Siro contro il Real Madrid.

(Inter TV)