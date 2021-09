Handanovic: “Non so se siamo più forti, ma sicuramente siamo più completi”

Il capitano dell'Inter fa un confronto tra la squadra attuale e quella che lo scorso anno conquistò lo scudetto

Prima l'addio della guida tecnica, Antonio Conte, poi la perdita di due colonne portanti della squadra come Lukaku e Hakimi: l'estate dell'Inter è stata parecchio movimentata, e i confronti tra la squadra attuale e quella che lo scorso anno conquistò lo scudetto sono iniziati da tempo. Samir Handanovic, nella sua intervista a Tuttosport, dice la sua: "Quando mi giro nello spogliatoio vedo tanti giocatori forti e professionisti seri. Questa è una squadra che può e deve continuare a vincere. Non so se siamo più o meno forti rispetto a un anno fa, ma sicuramente siamo più completi. E abbiamo pure più esperienza".