Il vero Handanovic è tornato. GdS: “Rebus futuro: l’Inter cerca un sostituto ma…”

La Gazzetta dello Sport evidenzia i miglioramenti di Samir Handanovic dopo un periodo difficoltoso, trattando anche il tema futuro

Protagonista nel derby con almeno tre parate importanti e decisive in avvio di ripresa, Samir Handanovic sembra aver lasciato alle spalle un momento non brillantissimo di forma. "Samir più volte in stagione è stato criticato, ma contro il Milan è tornato super e una bella fetta di vittoria è merito suo", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.