Inter, Handanovic decisivo nel derby. E l’EA lo premia: è nella squadra della settimana

Il portiere sloveno è stato inserito da EA Sports nella squadra della settimana

Oltre alla prestazione maiuscola nel derby di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, c'è un altro nerazzurro che si merita un encomio speciale. Si tratta di Samir Handanovic, che ad inizio secondo tempo è risultato decisivo con tre grandissimi interventi che hanno mantenuto il risultato sull'1-0. Per questo motivo EA Sports ha deciso di premiare il portiere dell'Inter inserendolo nel team of the week numero 22 della modalità Ultimate Team di Fifa 21.