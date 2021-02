Handanovic: “Questa è l’Inter più affamata in cui ho giocato. I nostri attaccanti…”

Le parole del portiere e capitano nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la bella vittoria del derby. Samir ha parlato della grande fame che ha questa squadra.

Samir Handanovic è stato uno dei protagonisti nel derby di oggi. Ecco le sue parole a Inter TV: "Il derby è sempre difficile da immaginare. Abbiamo avuto tutta la settimana per preparare questa partita. Sapevamo cosa dovevamo fare per vincere. Abbiamo messo in campo quello che abbiamo preparato. Non è che ti aspetti che non tirino in un derby. I primi 5-6 minuti sono entrati meglio in partita loro, hanno avuto alcune occasioni. Per fortuna e bravura siamo rimasti in vantaggio. Era un momento molto importante della partita".