Sky – Handanovic, più completo. Pedina Inter nel gioco dal basso. La difesa…

Il portiere, sottolineano dal noto canale satellitare, conferma di essere un punto di riferimento nella costruzione del gioco nerazzurro

"Anche a Bergamo l'Inter ha dimostrato di saper creare occasioni anche su un campo difficile, che ha trovato un equilibrio in difesa. La quinta partita in trasferta in cui la squadra di Inzaghi non incassa gol. C'è una crescita di Handanovic nella costruzione dal basso e non si perde la fase difensiva, una fase che l'Inter conosce molto bene", ha aggiunto.