Handanovic: “Un’Inter che giocava così bene? Non la ricordo, questa gioca meglio. Forse…”

Le parole del Capitano dell'Inter ai microfoni di Inter TV

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo al vittoria contro il Cagliari: "Vincere è importante sempre, indipendentemente da cosa fanno gli altri. Oggi ancora di più, oggi volevamo mandare un segnale sia agli altri che a noi stessi. Stiamo bene, siamo in salute. La squadra gioca molto bene., stiamo raccogliendo quello che ci appartiene e quello per cui lavoriamo. Non non mi ricordo un'Inter che giocava così bene. Per quello che ho visto io questa gioca meglio. Un'imperfezione di questa squadra? Ho subito pensato al Real Madrid. Abbiamo giocato 4 volte con il Real Madrid anche giocando bene, avevi la percezioni di poterla vincere ma hai sempre perso. C'è mancato un pizzico di qualcosa che loro avevano e noi no. Per questo abbiamo perso. E questo forse è lo step successivo che ci manca. Il sorteggio? Qualsiasi squadra sarà noi ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo fatto nelle ultime gare".