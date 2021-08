Handanovic, rendimento non più impeccabile. “Inzaghi si fida. E nello spogliatoio…”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha trattato il caso Handanovic, analizzando il rendimento del portiere e le sensazioni in casa Inter

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha trattato il caso Handanovic: il portiere sloveno, protagonista in negativo contro il Verona, è oggetto di riflessioni anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2022 e l'Inter sta già iniziando a valutare profili idonei per prenderne il posto da titolare. L'errore contro l'Hellas pesa anche sul morale di Samir: "Samir è un tipo di poche parole, ma all’interno dello spogliatoio interista il suo carisma ha un peso assolutamente rilevante e anche per questo il club due anni e mezzo fa decise di degradare il capriccioso Icardi per affidare la fascia ad Handanovic. Ma da allora il rendimento del portiere sloveno non è più stato impeccabile come prima", rimarca la Rosea.