Il Giornale – Handanovic stringe i denti: dovrà fermare il mago delle ‘prime’ Ibra per confermarsi…

Samir Handanovic vuole esserci a tutti i costi nel derby e sfida Zlatan Ibrahimovic. Come riferisce Il Giornale, il portiere sloveno non vuole mancare alla super sfida di San Siro e stringerà i denti per fermare lo svedese.

“Il mago delle ‘prime’” lo definisce il quotidiano. Zlatan Ibrahimovic ha, infatti, segnato in tutti i debutti nel derby tra Milan e Inter: lo ha fatto sia nel 2006 con la maglia nerazzurra che nel 2010 con quella rossonera.

Milano ma non solo: Ibra ha infatti segnato all’esordio anche nel derby di Barcellona contro l’Espanyol nel 2009, in quello di Manchester con lo United contro il City nel 2016 e in quello di Los Angeles nel 2018 con una doppietta in 20 minuti che risultò decisiva per il 4-3 finale.

Un vero e proprio specialista: ora toccherà ad Handanovic fermare lo svedese per confermarsi il portiere meno battuto della Serie A.