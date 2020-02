Milan, nessun dubbio su Ibrahimovic: sarà in campo domenica contro l’Inter

In casa Inter bisognerà aspettare domani per sapere se Samir Handanovic potrà essere in campo nel derby col Milan. In casa rossonera, invece, non sembrano esserci dubbi sull’impiego di Ibrahimovic nell’attacco di Pioli, come riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Perché ieri Zlatan ha svolto per il terzo giorno di fila un lavoro personalizzato, eppure la sua presenza nel derby di domenica sera non è in dubbio: Ibra sta semplicemente gestendo il proprio corpo con la saggezza e la prudenza necessarie per un atleta di 38 anni al rientro da una settimana di acciacchi, che non vuole forzare i tempi né rischiare ricadute. Anche ieri, sotto gli occhi del Cfo Boban, del d.t. Maldini e del d.s. Massara, lo svedese ha lavorato sul campo, aumentando i carichi di lavoro in vista del rush finale di oggi e domani, quando dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo”.