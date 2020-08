Handanovic: “Non è solo questa partita, quest’anno c’è mancato qualcosa: dobbiamo…”

Le parole di Samir Handanovic a Inter TV: “Era una finale, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo sfruttate. Con un calcio di punizione gli è andata bene, poi è stato gol. Ma non è solo questo. C’è grandissima amarezza e delusione. E’ un punto di partenza, dobbiamo essere comunque positivi. Dalla sconfitta si impara di più. Quest’anno c’è sempre mancato qualcosa, non è solo questa partita. Bisogna ripartire ancora più forti, adesso riposarsi e ripartire ancora più forti. Un punto di partenza, ma secondo me oggi si poteva fare anche meglio. Dispiace perché comunque lo volevamo questo trofeo per i tifosi, per noi, per tutto l’impegno messo nella stagione. Bisogna alzare la testa e andare avanti, indietro non si può andare”.

(Inter TV)