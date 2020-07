Handanovic: “Stanchezza? Non ci piangiamo addosso, siamo pronti. Il campionato…”

Le parole di Samir Handanovic a Inter TV prima della sfida contro la Roma: “Stanchezza? Un po’ siamo abituati, in Europa e in campionato si gioca ogni tre giorni anche se questa cosa non è normale per nessuno. Diciamo che non ci piangiamo addosso, sappiamo cosa ci aspetta e siamo pronti. La Roma viene da tre vittorie consecutive. Dovremo fare quello che facciamo sempre, imporre il nostro gioco e cercare di vincere. Miglior difesa? Non siamo ancora alla fine. Quando il campionato sarà finito vedremo dove sarà la nostra squadra e la nostra difesa. C’è ancora margine di crescita e di miglioramento per quanto riguarda la nostra difesa”.

(Inter TV)