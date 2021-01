Handanovic, contro l’Udinese presenza numero 497: è nella top 15 di sempre in Serie A

Samir Handanovic ha fatto registrare ieri, contro l’Udinese, la presenza numero 497 in Serie A, entrando nella top 15 all time del massimo campionato italiano in termini di partite giocate. “La presenza di Samir Handanovic contro la sua ex squadra è stata particolarmente significativa a livello statistico. Il capitano dell’Inter ha fatto registrare la 497.a presenza in Serie A. Il portiere sloveno raggiunge così il 15° posto nella classifica presenze di tutti i tempi del campionato italiano. Handanovic ha ora nel mirino le 500 presenze di Ciro Ferrara, attualmente al 14° posto”, il commento dell’Inter.