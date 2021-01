Inter, ballottaggio apertissimo per il dopo Handanovic ma al momento c’è un favorito

Uno dei temi ricorrenti nelle ultime settimane in casa Inter è anche quello legato al sostituto di Samir Handnovic. Ne parla l’edizione odierna di TuttoSport. Questo il focus: “Musso, insieme ad Alessio Cragno, è in pole position per raccogliere l’eredità di Handanovic. In questo caso – visto che l’Inter ha pure Radu in squadra – molto dipenderà dal budget, visto che in sede di campagna rafforzamento estiva potrebbero anche esserci altre priorità. In caso contrario, il ballottaggio tra Musso e Cragno resta apertissimo, con il numero uno del Cagliari – al momento – favorito visti anche gli ottimi rapporti tra i club nonché dalla necessità di “regolarizzare” la posizione di Nainggolan”.