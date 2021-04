Marani: “Handanovic, peggior stagione della carriera. Tema che l’Inter dovrà affrontare”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato l'ultima vittoria dell'Inter di Conte ieri a San Siro contro il Verona

"Conte ha sempre avuto storie come quella di Darmian. C'è quella quasi leggendaria di Giaccherini, portato fino alla nazionale. Ma io aggiungo anche Lukaku, Bastoni, Barella, Eriksen, Brozovic, che prima di lui era sempre stato discontinuo. L'Inter sta vincendo anche con delle difficoltà strutturali, senza grandissimi cambi di alto livello. Per esempio, Handanovic sta affrontando nettamente la peggior stagione della sua carriera. Credo che sia un tema da affrontare per la prossima annata. L'Inter, però, è stata continua. Il calcio è fatto di atteggiamento, di spirito".