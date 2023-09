Handanovic si ritira ma resta all’Inter: sarà una Legend oppure…

Nella giornata di ieri è uscita l'indiscrezione, poi confermata anche in serata, per la quale Samir Handanovic abbia deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L'ex portiere dell'Inter non ha ricevuto offerte soddisfacenti e ha deciso di appendere i guanti al chiodo. Il suo futuro sarà ancora in nerazzurro ma in altre vesti.