TS – Inter, Handanovic sarà ancora il titolare. Anche con l’arrivo di un altro

Il portiere sloveno ha superato Walter Zenga in termini di presenze in campionato e ora mira ad avvicinare il più possibile le sue 473 presenze complessive

Samir Handanovic non è sazio ed è ancora a caccia di record. Il portiere sloveno, che domenica ha superato il record di presenze in Serie A con l'Inter di Walter Zenga, vuole essere protagonista anche il prossimo anno e continuare a vincere in nerazzurro. Spiega Tuttosport: "Da quel luglio del 2012, quando Handanovic firmò per i nerazzurri, l’Inter ha cambiato tre proprietà, otto allenatori (includendo anche la parentesi ad interim di Vecchi) e di fatto decine e decine di calciatori. Col primo trionfo, a livello di club, arrivato per il numero 1 – incredibilmente – solo adesso. Motivo in più per cui Samir - quest’anno spesso criticato e passato, per i suoi detrattori, da Santo ad atleta da esiliare in panchina - non pensa proprio ad appendere i guantoni al chiodo.