Gds – Handanovic, segnali arrivati già nella scorsa stagione. Conte aveva chiesto…

Alcuni errori di Handanovic in questo inizio di stagione, hanno posto l'attenzione sul futuro della porta nerazzurra

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Mimmo Cugini analizza la situazione relativa alla porta dell'Inter. Alcuni errori di Handanovic in questo inizio di stagione, hanno posto l'attenzione sul portiere sloveno. "I segnali erano arrivati già nella scorsa stagione e andavano interpretati. L'Inter doveva attrezzarsi per il ruolo di portiere e Antonio Conte era stato molto chiaro con il club. Il tecnico aveva espressamente chiesto un altro portiere da affiancare ad Handanovic, per avviare un turnover che avrebbe permesso a Samir di uscire dal club nerazzurro nel migliore dei modi e alla società di preparare il futuro con calma".