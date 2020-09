Handanovic: “Test importante per vedere a che punto è l’Inter. Faremo attenzione a…”

Le parole di Samir Handanovic a Inter TV prima del match contro la Fiorentina: “Tanta voglia di ripartire. Non mi sembra così lontana l’ultima partita, quindi non è una sensazione così lontana. Affrontiamo subito un avversario e un test tosto, tutte le squadre di Iachini sono ben organizzate. Anche l’anno scorso ci sono state partite dure e toste fino alla fine. Dobbiamo fare attenzione al nostro gioco, a come attaccare con equilibrio e a non farli ripartire. Sono un’ottima squadra: hanno tenuto tutti gli uomini dell’anno scorso e si sono rinforzati. Un test importante per vedere dove è questa Inter. Mille spettatori? Sono pochi ma sempre meglio che ci siano. Sono sempre pro. La risposta la devono dare quelli che hanno i titoli per riaprire gli stadi”.

(Inter TV)