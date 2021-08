Inter, torna Eriksen. Handanovic: “Che bello riabbracciarti e averti rivisto così”

Samir Handanovic, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per il rientro ad Appiano Gentile di Christian Eriksen

Samir Handanovic, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per il rientro ad Appiano Gentile di Christian Eriksen, che in queste ore ha riabbracciato tutta la squadra per la prima volta dopo quel tremendo 12 giugno e il malore accusato durante Danimarca-Finlandia. "Che bello riabbracciarti e averti rivisto così… meglio-meglio! Ben tornato Chris", ha scritto il portiere nerazzurro.