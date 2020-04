Hansa Rostock-Inter del 1969, Streich: “I nerazzurri avevano uno squadrone. Facchetti…”

12 novembre 1969, andata dei sedicesimi della Coppa delle Fiere, all’Ostseestadion di Rostock scendono in campo Hansa-Inter. Heriberto Herrera, l’allenatore nerazzurro, può schierare campioni del calibro di Facchetti, Mazzola, Suarez, Burgnich. Dall’altra parte il modesto Hansa con effimere possibilità di vittoria e invece, come accade spesso nel calcio, accade quello che non ti aspetti. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Boninsegna, l’Inter si fa rimontare e perde 2-1 (Helmut Hergesell, Gerd Sackritz). Sarà considerato il più grande successo internazionale dell’Hansa. A distanza di 50 anni, Achim Streich, che all’epoca aveva appena 18 anni, ricorda così quella partita: “Un’esperienza unica. L’Inter aveva una squadra di livello mondiale. Eravamo inesperti a livello internazionale e non avevamo nulla da perdere“, racconta alla Bild. “Avevo 18 anni e rimasi molto colpito! Cinque dei loro giocatori sono diventati vice campioni del mondo in Messico nel 1970. Facchetti? Il miglior terzino sinistro al mondo. Io correvo solo avanti e indietro e non ho mai visto la porta dell’Inter“. Due settimane dopo i nerazzurri ribaltarono il 2-1 vincendo con un netto 3-0 (Jair, Suarez, Mazzola), ma all’Hansa quel 2-1 ancora oggi non riescono a dimenticarlo, nemmeno a distanza di 50 anni.

(Bild)