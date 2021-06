Belgio, Hazard: “Non so se ci sarò contro l’Italia, ho un infortunio muscolare”

Eden Hzard, uscito malconcio dalla sfida degli ottavi di finale, si è mostrato dubbioso sulle sue possibilità di recuperare per l'Italia

"Ho sentito qualcosa, è sicuramente un infortunio muscolare. Non posso dire quanto sia grave, dobbiamo aspettare e vedere cosa rivelano gli esami. E' ancora presto per dire se venerdì sarò in campo, vedremo dagli esami. Ma come capitano rimarrò comunque con la squadra. Ho un ruolo importante".