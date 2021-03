Helveg: “Bello vedere Inter e Milan in corsa per lo scudetto. Eriksen? Vedrete quando…”

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Thomas Helveg, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato della lotta scudetto

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Thomas Helveg, doppio ex di Milan e Inter , ha parlato della lotta scudetto, che vede le due milanesi principali rivali per la conquista del titolo:

HERNANDEZ E HAKIMI - "Pensi averli tutti e due, uno a destra e uno a sinistra. Theo mi assomiglia di più per la grinta e per la voglia con cui scende in campo, anche se è più tecnico di me. Il calcio è cambiato, ci sono meno spazi. È difficile che oggi le fasce facciano davvero la differenza".