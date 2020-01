Inter, Helveg: “Eriksen arriva in un club con una grande storia. Non puoi essere preparato…”

Thomas Helveg conosce bene il campionato italiano dove ha giocato per 11 stagioni vestendo maglie importanti come quelle di Milan e Inter. L’ex nerazzurro commenta l’arrivo di Eriksen all’Inter sottolineando che le pressioni saranno maggiori: “Non puoi essere preparato per una cultura calcistica come quella italiana. Devi esserci dentro prima di capirlo. Il rapporto tra il giocatore e l’allenatore e il rispetto tra le persone che ti circondano è molto speciale. Essere un giocatore di calcio è una delle cose più belle se vivi in Italia, si vive il calcio anche in un modo diverso. Sei un esempio e una superstar“, dice Helveg ai microfoni di DR Sport. “Eriksen conosce la pressione dell’ambiente ed è abituato a giocare negli stadi più grandi del mondo e questo lo aiuterà. Ci saranno grandi aspettative per Christian. Deve assicurarsi di portare l’Inter al traguardo e non è necessariamente facile farlo. Arriva in un club con una grande storia e c’è qualche responsabilità in più. Ma è pronto per questo modo diverso di vedere le cose, perché è abituato a giocare ai massimi livelli“.